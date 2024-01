Serie A, 22ª giornata: il Toro apre il turno, incrocio Inter-Fiorentina

Ritorna la Serie A al gran completo dopo il turno "dimezzato" per la Supercoppa in Arabia Saudita. Il programma della ventiduesima giornata si apre con Cagliari-Torino, match che si giocherà nel ricordo dell'amato Rombo di Tuono Gigi Riva. Chiuderà il turno la gara tra Salernitana e Roma, in programma lunedì sera alle ore 20.45. Fari puntati su Fiorentina-Inter, che andrà in scena all'Artemio Franchi domenica sera, e Lazio-Napoli. Queste due si affronteranno sempre la domenica, ma alle ore 18.00.