Serie A, 25ª giornata: il Torino ospita il Lecce. Gli impegni delle concorrenti

Questa sera, venerdì 16 febbraio, Torino e Lecce alle ore 19:00 daranno il via al venticinquesimo turno di Serie A. Il Torino affronterà appunto in casa il Lecce, una gara importantissima per i granata in ottica punti, che dopo i due pareggi contro Salernitana e Sassuolo dovranno dare il massimo per rimanere ancorati alla corsa per le coppe europee. Analizziamo ora il programma di questo weekend.

La 25ª giornata di Serie A: il programma

Come detto, ad aprire la giornata ci saranno Torino e Lecce, alle ore 19 di questo venerdì 16 febbraio. I granata hanno bisogno di punti per il morale della squadra e per rimanere aggrappati al sogno Europa. I salentini invece vogliono rifarsi dopo il 4-0 subito a Bologna e in vista del successivo impegno: l'Inter. E proprio alle ore 21:00 scenderà in campo l'Inter capolista a San Siro, per ospitare la Salernitana ultima in classifica.