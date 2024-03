Serie A, 30ª giornata: dall’Europa alla salvezza, turno di scontri diretti

Parte domani, sabato 30 marzo, la 30esima giornata di Serie A. Ci saranno molte gare decisive, come ha detto Juric nella conferenza di presentazione del match di domani dei granata contro i brianzoli: "Tutte le partite ora sono uno scontro diretto e diventano importantissime". Dalla lotta per la salvezza a quella per l'Europa: potrebbero essere punti pesantissimi.

Europa e salvezza: tutte gare decisive

Alla vigilia di Pasqua scenderanno in campo Napoli-Atalanta alle 12.30, Genoa-Frosinone e Torino-Monza alle 15. I partenopei, rinvigoriti dalla cura Calzona, si giocheranno un pezzo di Europa contro i bergamaschi al Maradona. Nel pomeriggio i ciociari cercheranno di spuntare una vittoria di prestigio a Genova per ottenere punti preziosi verso la salvezza. Tra Torino e Monza, come detto dal tecnico croato, sfida decisiva per l'Europa. Attesi più di 22 mila persone all'Olimpico Grande Torino per sostenere i ragazzi di Juric. Alle 18 all'Olimpico di Roma la Juventus proverà a rubare punti a una Lazio altalenante nel tentativo di tenere a distanza le inseguitrici nella corsa Champions League. Infine, in serata sfida di lusso tra Fiorentina e Milan: i viola sono in piena lotta per le competizioni europee, mentre i rossoneri devono cercare di acquisire punti sulle inseguitrici.