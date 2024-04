Serie A, 33ª giornata: il Toro ospita il Frosinone, gli impegni delle concorrenti

La 33ª giornata del campionato di Serie A si apre con due anticipi del venerdì, che vedranno in campo da una parte la Lazio a Genova e dall'altra la Juventus a Cagliari prima della semifinale di ritorno di Coppa Italia, e si conclude con altrettanto due posticipi del lunedì, di cui uno il big match di San Siro. Di seguito il calendario completo della 33ª giornata di Serie A.

Il programma della 33ª giornata di Serie A

Si inizia venerdì 19 aprile alle ore 18:30 con Genoa-Lazio e alle ore 20:45 con Cagliari-Juventus, questi i due anticipi della 33ª giornata di Serie A. Il sabato avrà inizio alle ore 18:00 con Empoli-Napoli e si proseguirà alle ore 20:45 con Verona-Udinese. Alle ore 12:30 della domenica di Serie A si procede con Sassuolo-Lecce, mentre alle ore 15:00 sarà poi il momento di Torino-Frosinone e alle ore 18:00 di Salernitana-Fiorentina, mentre alle ore 20:45 Monza e Atalanta chiuderanno la domenica. I due posticipi del lunedì vedono impegnate invece alle ore 18:30 Roma-Bologna, per poi concludere col botto alle ore 20:45 con il derby di Milano a San Siro. Derby che pesa tanto anche in termini aritmetici per lo Scudetto.