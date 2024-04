Serie A, 34ª giornata: il Toro sfida l’Inter a San Siro, gli impegni delle concorrenti

Il programma della 34ª giornata di Serie A

La giornata numero 34 di Serie A questa sera vedrà in campo alle ore 20.45 il Frosinone e la Salernitana nello scontro salvezza. Il sabato invece si aprirà con Lecce-Monza; si proseguirà alle 18 con il big match tra Juventus e Milan per il second posto. Alle 20.45 poi si sfideranno Lazio e Verona tra le mura dell'Olimpico di Roma. Alle ore 12:30 della domenica di Serie A scenderanno in campo Inter e Torino a San Siro. Alle 15.00 al Dall'Ara il Bologna affronta l'Udinese, reduce dalla sconfitta in extremis con la Roma di giovedì sera. Alle 18 poi doppia sfida: a Napoli i partenopei ospiteranno proprio la Roma di De Rossi, mentre a Bergamo l'Atalanta se la vedrà con l'Empoli. Domenica sera alle 20.45 infine all'Artemio Franchi la Fiorentina sfiderà il Sassuolo. 34esima giornata che dunque si chiuderà lunedì sera alle 20.45 con la sfida tra Genoa e Cagliari.