Serie A, cambia la regola per gli extracomunitari: l’annuncio di Casini

Come annunciato da Lorenzo Casini, presidente della Lega Serie A, è stata modificata la regola legata al tesseramento dei giocatori extracomunitari. Fino a oggi nel campionato italiano i club potevano tesserare due calciatori di questo tipo, ma con il vincolo di sostituzione di un nuovo tesserato extracomunitario con uno già presente in rosa. Oggi, durante il Consiglio federale svoltosi nel pomeriggio, Casini ha confermato che a partire dal prossimo campionato la normativa verrà modificata. Di seguito le sue parole: "Nel Consiglio si è deciso di adeguare il numero di extracomunitari che possono arrivare in Italia ogni anno. Prima erano 2 di cui uno in sostituzione, da adesso saranno sempre 2 gli slot per gli extracomunitari, ma senza vincolo di sostituzione".