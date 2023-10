Serie A, come cambia la classifica dopo Lecce-Torino

La vittoria del Torino rilancia i granata dopo un periodo molto complicato. Vittoria che porta il Torino a 12 punti in classifica e al tredicesimo posto in classifica, avvicinandolo al Bologna settimo e che oggi ha pareggiato 1-1 contro il Sassuolo. Sono tre infatti i punti tra piemontesi e bolognesi. Il Lecce resta fermo a quota 13 punti e al decimo posto in classifica.