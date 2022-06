Serie A, domani il sorteggio del calendario: date e novità del nuovo campionato

Manca sempre meno all'inizio del campionato di Serie A 2022/23 e con il sorteggio dei 38 turni verrà stilato il calendario completo

Federico De Milano

Domani, venerdì 24 giugno 2022 alle ore 12, verrà stilato il calendario della Serie A 2022/23. Il sorteggio dei 38 turni della prossima edizione della manifestazione si terrà domani alle ore 12 mentre il campionato prenderà il via nel weekend del 13-14 agosto. Sarà un campionato senza dubbio anomalo rispetto a quelli che siamo stati abituati a vivere negli ultimi anni. Vediamo quali sono le date e le novità di questa nuova stagione di Serie A.

Un calendario nuovo che si adeguerà al Mondiale invernale

La prossima stagione calcistica sarà una delle più particolari di sempre ed è per questo che il sorteggio dei calendari, solitamente programmato per luglio, quest'anno va in scena a fine giugno. Due anni fa il campionato 2019/20 venne interrotto inaspettatamente a causa della pandemia da Covid-19 e si giocò in estate per portare a termine le competizioni fermatesi nel mese di febbraio. Quest'anno capiterà una cosa simile seppur, ovviamente, per motivi diametralmente opposti. A fine 2022 (21 novembre - 18 dicembre) si giocheranno i Mondiali in Qatar. Sarà una novità assoluta il fatto di giocare un Mondiale di calcio in inverno. La presenza della manifestazione calcistica più importante del pianeta costringerà i campionati nazionali e le altre manifestazioni per club (ovviamente anche quelle in Italia, anche se la Nazionale purtroppo non giocherà in Qatar) a sospendersi temporaneamente. Il prossimo dunque sarà un campionato inedito nelle date sia di inizio che di fine della Serie A.

Le date del campionato di Serie A 2022/23

Per far fronte all'incombenza del Mondiale, la Serie A e gli altri principali tornei europei prenderanno il via in anticipo. Il campionato italiano comincerà nel weekend del 13-14 agosto con anticipi e posticipi che verranno decisi una volta sorteggiato il calendario. Poi ci sarà la prima sosta per le Nazionali dopo il turno giocato tra il 24 e il 25 settembre. Durante questa sosta verranno disputate le ultime gare per far concludere i gironi di Nations League cominciati nel mese corrente. In seguito, in data domenica 13 novembre si giocheranno le ultime partite prima della maxi sosta, che durerà fino al 4 gennaio, per la disputa del Mondiale in Qatar. Infine a marzo ci sarà un'ultima breve sosta per le Nazionali. Questa lunga stagione terminerà domenica 4 giugno 2023 con l'ultimo turno del campionato di Serie A.

Serie A 2022/2023: calendario asimmetrico e ritorno degli spareggi

Anche per il prossimo anno è previsto l'utilizzo del calendario asimmetrico ovvero significa che il girone d'andata e quello di ritorno non corrisponderanno. Nella seconda parte di campionato una squadra non affronterà, infatti, le altre 19 avversarie nello stesso ordine con il quale le ha sfidate nella prima metà. Una novità invece sarà il ritorno dello spareggio in caso di arrivo a pari punti per assegnare lo scudetto e per decidere le retrocessioni: rimarrà invece in vigore la regola dei confronti diretti per quel che concerne i piazzamenti e, pertanto, la qualificazione alle coppe europee.