Serie A, giornata 2: fari puntati su Atalanta-Milan. Dove vedere le partite

Seconda tornata per il campionato di Serie A. Dopo la prima di settimana scorsa, le formazioni della massima serie torneranno in campo nel weekend, in un turno che si disputerà nelle giornate di sabato, domenica e lunedì. Ad aprire le danze sarà il Torino, impegnato nella sfida - la prima al Grande Torino - contro la Lazio alle ore 18:30 di sabato. In contemporanea, in programma un altro match, che vedrà contrapporsi Udinese e Salernitana. Le gare serali vedranno invece impegnato l'Inter contro lo Spezia a San Siro, mentre il Sassuolo sfiderà il Lecce, a un passo dalla vittoria contro i nerazzurri nella prima giornata. Domenica 21 agosto si aprirà con le partite delle 18.30: da una parte Napoli-Monza, dall'altra il derby tra Empoli e Fiorentina. Alle 20.45 il Bologna sfiderà il Verona, anche se gli occhi saranno probabilmente puntati su Atalanta-Milan, big match di giornata. Chiudono la giornata Roma-Cremonese e Sampdoria-Juventus, partite in programma per lunedì.