Serie A, giornata 33: occhi puntati su Napoli-Roma. Dove vedere le partite

Tutte le partite della 33^ giornata di Serie A TIM: le informazioni

Oggi - venerdì 15 aprile - parte la 33^ giornata del campionato di Serie A TIM. Si inizia con Spezia-Inter per poi finire con la partita tra Atalanta e Verona. Lazio-Torino è senz'altro una delle sfide che spiccano in questa giornata di campionato, ma gli occhi saranno puntati principalmente su Napoli-Roma, con i partenopei che sono in piena lotta scudetto. Di seguito l'elenco di tutte le partite della sedicesima giornata e dove poterle vedere in tv e streaming.