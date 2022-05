Serie A, giornata 37: riflettori su Milan-Atalanta. Dove vedere le partite

Tutte le partite della trentasettesima giornata di Serie A TIM: le informazioni

Redazione Toro News

Domani - sabato 14 maggio - parte la trentasettesima giornata del campionato di Serie A TIM. Si inizia con Empoli-Salernitana, mentre la partita tra Juventus e Lazio chiuderà la penultima giornata. Il match tra Milan e Atalanta conquista la scena e si rende protagonista. Di seguito l'elenco di tutte le partite della trentasettesima giornata e dove poterle vedere in tv e streaming.

SABATO - Alle ore 15:00 l'Empoli ospita la Salernitana. La formazione campana occupa al momento il quartultimo posto della classifica di Serie A, ma si gioca ancora la salvezza essendo solo a +1 dal Cagliari (terzultimo) e +2 dal Genoa (penultimo). Alle ore 18:00 Verona-Torino: due squadre che non hanno nulla da chiedere a due giornate dalla fine del campionato, ma Juric farà il suo ritorno al Bentegodi per la prima volta da ex. In contemporanea l'Udinese ospita lo Spezia. La formazione di Thiago Motta non ha ancora raggiunto matematicamente la salvezza. Il sabato di Serie A si chiude con Roma- Venezia: i giallorossi lottano per un posto in Europa.

DOMENICA - La domenica si apre alle ore 12:30 con Bologna-Sassuolo. Segue alle ore 15:00 Napoli-Genoa, con la formazione ligure alla ricerca della salvezza. Alle ore 18:00 ci sarà un'importante partita, quella tra Milan e Atalanta: per i rossoneri sarà il primo match point per lo Scudetto; mentre per la formazione di Gasperini c'è in ballo la qualificazione in Europa. Per le due squadre è ancora tutto aperto. A concludere la domenica di Serie A ci pensano Cagliari e Inter, con i sardi in piena lotta salvezza e i nerazzurri che sperano nel passo falso del Milan e nella loro vittoria per poter passare in testa alla classifica.

LUNEDI' - La trentasettesima giornata di Serie A si conclude con Sampdoria-Fiorentina e Juventus-Lazio. I liguri, non ancora salvi del tutto, ospitano alle ore 18:30 la Viola al Luigi Ferraris, quest'ultima in corsa per un posto in Europa. Alle 20:45 spazio all'ultimo match della penultima giornata di campionato. La Juventus arriva dalla sconfitta in finale di Coppa Italia e si prepara a disputare l'ultima partita in casa. Al contrario, la Lazio cerca un posto in Europa, lotta ancora aperta.

DOVE VEDERE LE PARTITE

sabato 14 maggio - ore 15:00 Empoli-Salernitana DAZN

sabato 14 maggio - ore 18:00 Verona-Torino DAZN

sabato 14 maggio - ore 18:00 Udinese-Spezia DAZN

sabato 14 maggio - ore 20:45 Roma-Venezia DAZN/SKY

domenica 15 maggio - ore 12:30 Bologna-Sassuolo DAZN/SKY

domenica 15 maggio - ore 15:00 Napoli-Genoa DAZN

domenica 15 maggio - ore 18:00 Milan-Atalanta DAZN

domenica 15 maggio - ore 20:45 Cagliari-Inter DAZN

lunedì 16 maggio - ore 18:30 Sampdoria-Fiorentina DAZN

lunedì 16 maggio - ore 20:45 Juventus-Lazio DAZN/SKY