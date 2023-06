Serie A, giornata 38: l’ultima della stagione. L’8° posto nelle mani del Toro

La 38esima giornata di Serie A: il programma

Venerdì si parte con Sassuolo-Fiorentina alle ore 20:30. I viola si ritrovano nella stessa posizione del Torino di Ivan Juric, in lotta per l'8° posto, ma i granata hanno a favore gli scontri diretti. La 38esima giornata prosegue poi sabato a partire dalle ore 18:30 con Torino-Inter, in campo l'altra squadra che compete per l'8° posto. Alle ore 21:00 è il momento di Cremonese-Salernitana ed Empoli-Lazio. L'ultima domenica della stagione vede tutte le altre partite alle ore 21:00, Napoli-Sampdoria (i partenopei alzeranno il trofeo al Maradona), Atalanta-Monza (brianzoli a -1 dai granata), Lecce-Bologna (rossoblù a -2 dal Torino), Milan-Verona (i gialloblù alle prese con la lotta salvezza), Roma-Spezia (questi ultimi alla ricerca della salvezza) e Udinese-Juventus.