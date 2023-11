Serie A, Giudice Sportivo: nessuno squalificato per Monza-Torino

Come in seguito ad ogni giornata di Serie A, anche dopo l'11esima giornata il giudice sportivo Gerardo Mastrandrea ha reso pubblico, tramite il sito della Lega Serie A, il comunicato con le relative decisioni in merito alle sanzioni disciplinari. Nessuno squalificato tra le fila di Monza (fatta eccezione per Papu Gomez, sospeso per doping) e Torino per l'imminente sfida in terra lombarda, in programma sabato 11 novembre alle ore 20.45. Nel Torino è arrivata la prima sanzione per Antonio Sanabria per proteste nei confronti del direttore di gara. Prima sanzione anche per Matteo Paro in panchina in seguito all'ammonizione rimediata durante il Sassuolo.