Serie A, Giudice Sportivo: una giornata a Ivan Juric, salta solo l’Empoli

Il sito della Lega Serie A, come di consueto dopo ogni giornata di campionato, ha reso pubblico il documento riguardante le decisioni del Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea in riferimento all'ottava giornata di questo campionato 2022/2023, che ha visto il Torino perdere per 3-1 contro il Napoli allo stadio Diego Armando Maradona. Prossimo impegno per i granata domenica 9 ottobre alle ore 12:30 contro l'Empoli al "Grande Torino". In riferimento alle due squadre, sul documento del Giudice Sportivo risulta: seconda sanzione per Sasa Lukic e terzo cartellino per Wilfried Singo. Tra le fila della prossima avversaria dei granata, invece, prima sanzione per De Winter, Luperto e Haas. L'unico assente sarà il tecnico granata: squalifica per una giornata effettiva di gara a Ivan Juric, più ammenda di 5 mila euro "per avere contestato platealmente l'operato arbitrale, profferendo espressioni irrispettose, trattenuto da alcuni suoi collaboratori". Scongiurato il rischio delle due giornate di squalifica, il croato tornerà dunque in panchina per il derby.