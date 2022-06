Serie A, il 24 giugno il sorteggio del calendario 2022/23: scelta particolare

Il 24 giugno 2022 è stato scelto dalla Lega Serie A come data per il sorteggio del calendario del campionato di Serie A 2022/23. Si tratta di una scelta inedita e che lascia qualche perplessità in FIGC perché questo sorteggio avverrà prima del Consiglio Federale in programma l'8 luglio, in cui dovranno esser tirate le somme sulle società che prenderanno parte al nuovo campionato dopo i controlli sull'indice di liquidità ai quali verrà sottoposto ogni club. Questa scelta di anticipare il sorteggio di un mese, dal momento che solitamente avviene verso la fine di luglio, è stata dettata dalla necessità di muoversi con anticipo rispetto alle altre stagioni. Quest'anno, infatti, il campionato comincerà prima a causa della lunga sosta che ci sarà tra novembre e dicembre per disputare il Mondiale in Qatar. Nel fine settimana del 13-14 agosto si disputerà la prima giornata e per questo c'è la necessità di anticipare il sorteggio dei calendari per consentire a società e tifosi di organizzarsi al meglio.