Serie A, il fuorigioco semiautomatico farà il suo esordio il 27 gennaio

Il Consiglio della Federcalcio, in comune accordo con l'Associazione Italiana Arbitri, ha deciso la data in cui la tecnologia SAOT farà il suo esordio nel campionato di Serie A. Si tratta della tecnologia alla base del cosiddetto fuorigioco semiautomatico, un nuovo aiuto per le squadre arbitrali che abbiamo già imparato a vedere durante gli ultimi Mondiali in Qatar. Questo nuovo genere di fuorigioco sbarcherà per la prima volta nel nostra campionato a partire dal weekend del 27-28-29 gennaio, fine settimana nel quale si disputerà la 20^ giornata di Serie A ovvero la prima del girone di ritorno. Lo ha annunciato il presidente federale Gabriele Gravina al termine della riunione odierna. Qui sulle colonne di Toro News vi abbiamo proposto anche un approfondimento su come funziona questo nuovo genere di tecnologia.