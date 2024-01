Serie A, il presidente Casini: “Valutiamo una giornata interamente all’estero”

Dopo la Supercoppa Italiana col formato Final Four in Arabia, presso Riad, la Serie A potrebbe conoscere ulteriormente una nuova e grossa novità. Dalla capitale dell'Arabia Saudita, dove a breve si affronteranno Napoli e Inter nella finalissima per la Supercoppa, il presidente della Serie A Lorenzo Casini ha parlato della possibilità di far giocare un intero turno della Serie A all'estero. Una soluzione per poter esportare il prodotto della Serie A e aumentarne di conseguenza l'appeal. "È una cosa che stiamo valutando, con pro e contro. Tra questi ultimi ovviamente il fatto che i tifosi potrebbero perdere una giornata di Serie A. Il luogo sarebbe da determinare e tra l'altro al momento non sarebbe possibile senza autorizzazione di Fifa e Uefa".