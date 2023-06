Serie A, in Europa vanno sempre le stesse. Nelle altre leghe c’è più ricambio

La Serie A è sempre meno "sorprendete": il Toro deve sconfiggere anche questo trend per tornare in Europa

Osservando questo andamento viene da domandarsi come mai la Serie A sia diventata una competizione così prevedibile per quanto riguarda l'accesso alle competizioni europee, nel senso che cambia l'ordine di arrivo ma sono quasi sempre le stesse squadre a terminare tra le prime sette. Uno dei motivi potrebbe essere la suddivisione dei ricavi dai diritti TV, una battaglia per la quale proprio il presidente del Torino Urbano Cairo combatte da diverso tempo. Ad esempio la Premier League che è il campionato più ricco del mondo divide i ricavi in maniera più equa. Il Manchester City prende il 62% in più del Norwich mentre in Italia per esempio l'Inter ha preso nell'ultima stagione una cifra quasi tre volte maggiore della Cremonese. In questo scenario, la Fiorentina rappresenta quindi un'eccezione tra le squadre italiane che hanno fatto strada in Europa perché il Toro di Walter Mazzarri nell'estate 2019 si fermò subito ai playoff di Europa League contro il Wolverhampton. Era una competizione di livello più alto rispetto alla Conference League in cui i viola sono arrivati in fondo (sconfitti solo in finale dal West Ham); la stessa Fiorentina ora resterebbe fuori dall'Europa l'anno prossimo senza un'esclusione della Juventus per mano della UEFA. Il Torino quest'anno ha mancato l'ottavo posto all'ultima giornata ma è pronto a ripartire con Ivan Juric per cercare di lottare davvero per l'Europa. Per farlo però dovrà riuscire ad essere più forte anche di questo trend che vede la Serie A come un caso isolato rispetto alle altre top 5 leghe europee. I granata dovranno riuscire a mettersi alle spalle in classifica una delle prime sette formazioni che da anni dominano sempre il campionato di Serie A.