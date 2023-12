Serie A, la 14ª giornata: Napoli-Inter il big match del weekend

Archiviato il turno europeo, la Serie A torna in campo per il 14esimo turno stagionale. Si parte subito con l’anticipo serale fissato per venerdì 1 dicembre alle 20:45 con il Monza di Palladino, ex della partita, che ospita la Juventus di Allegri. Si riprende sabato 2 alle ore 15:00 con Genoa-Empoli e alle 18:00 Lazio-Cagliari all’Olimpico dopo la vittoria biancoceleste in Champions sul Celtic. In serata, luci a San Siro per Milan-Frosinone, con i rossoneri, reduci dal ko europeo per mano del Borussia Dortmund, chiamati al riscatto contro un Frosinone in salute. La domenica si riparte dal Via del Mare con il lunch match Lecce-Bologna, mentre alle 15:00 l’Udinese e la Fiorentina ospitano rispettivamente il Verona e la Salernitana, ultime della classe distanziate da un punto. Alle 18:00 il Sassuolo cerca il colpo al Mapei Stadium contro la Roma reduce dal pareggio in Europa League. Riflettori del weekend puntati però allo Stadio Maradona per il big match Napoli-Inter, uno scontro diretto che potrebbe diventare una sorta di passaggio di consegne tra gli azzurri campioni e i nerazzurri primi in classifica e principali favoriti alla vittoria del campionato. Nel Monday night, alle 20:45 il Toro torna allo Stadio Olimpico Grande Torino in uno scontro decisivo per le ambizioni granata contro l’Atalanta.