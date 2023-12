Serie A, la 15ª giornata: il Toro va a Frosinone, diversi gli scontri importanti

La Serie A torna in campo per il 15esimo turno stagionale. Si parte subito con l’anticipo serale fissato per venerdì 8 dicembre alle ore 20:45 con il Napoli di Mazzarri che sarà ospite della Juventus di Allegri. Si riprende sabato 9 alle ore 15 con Verona-Lazio e alle 18 con Atalanta-Milan al Gewiss Stadium dopo la sconfitta in trasferta a Torino contro i granata per la squadra di Gasperini. In serata, luci a San Siro per Inter-Udinese, con i nerazzurri che cercheranno di salvare il primo posto della classifica, attualmente loro. La domenica si riparte alle 12:30 al Benito Stirpe per Frosinone-Torino, mentre alle 15 il Monza ospiterà il Genoa. Alle 18 sarà il momento di Salernitana-Bologna, mentre alle 20:45 chiudono Roma e Fiorentina. Lunedì spazio poi alle ore 18:30 a Empoli-Lecce e alle 20:45 a Cagliari-Sassuolo, che chiuderanno la 15esima giornata.