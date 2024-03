Serie A, la 27ª giornata: occhi su Atalanta-Bologna, match per il quarto posto

La 27ª giornata di Serie A: il programma

Come detto in precedenza a dare il via saranno Lazio e Milan, match che i granata dovranno tenere sott'occhio per vedere come la squadra di Sarri si muova in classifica. La gara sarà disponibile su Dazn. A seguire sabato andranno in scena 3 match: Udinese-Salernitana, alle ore 15, Monza-Roma alle 18 ed infine Torino-Fiorentina alle 20:45. Tuti i tre incontri saranno visibili su Dazn, con la gara dei granata che sarà trasmessa anche da Sky. Inoltre come per tutte le gare Toro News darà la possibilità ai tifosi di seguire la diretta testuale del match. La domenica sarà ricca di appuntamenti con Verona-Sassuolo, che alle 12:30 scenderanno in campo. A seguire Empoli-Cagliari e Frosinone-Lecce giocheranno alle 15. In serata Atalanta e Bologna si sfideranno in un match che vedrà se a mantenere il quarto posto in classifica sarà la squadra di Thiago Motta oppure se il gruppo di Gasperini li supererà. La gara inizierà alle 18. Napoli-Juvents alle ore 20:45 chiuderà questa domenica di calcio. L'ultimo match del turno andrà in scena lunedì 3, alle ore 20:45 con Inter e Genoa che si affronteranno a San Siro. Tutti i match sopracitati saranno visibili su Dazn, inoltre Verona-Sassuolo ed Inter-Genoa si potranno guardare anche da Sky.