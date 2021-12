Serie A, niente tampone per gli stadi: capienza resta al 75%, ma servirà la FFP2

La variante omicron costringe a contenere ancora i tifosi: allo stadio servirà la mascherina FFP2, ma si potrà mangiare e bere

Gualtiero Lasala

La Serie A, così come tutto il mondo, deve fare i conti con la variante Omicron del Covid-19. Il Governo italiano ha così dovuto deliberare alcune decisioni relative al contenimento per gli eventi sportivi. Questo tocca ovviamente da molto vicino il campionato nostrano, che porterà ad una capienza ridotta negli stadi. L'obiettivo del Governo era quello di tornare ad avere il 100% del pubblico, ma in questo periodo non sarà possibile.

75% - Il Governo italiano ha deciso di stringere le misure di contenimento per il Covid-19, coinvolgendo anche gli stadi. La capienza resterà al 75%, per quanto il progetto degli scorsi mesi dovesse portare al 100% della capienza. Per il momento la situazione resterà uguale, con una solo differenza: i tifosi allo stadio dovranno indossare obbligatoriamente la mascherina e non basterà quella chirurgica. Per accedere agli eventi sportivi, anche all'aperto, servirà la mascherina FFP2, da tenere indossata sempre. Il Governo, con Spadafora e Vezzali che insistono, predica attenzione e precauzione. Per questo motivo la ex campionessa di scherma ha invitato le società sportive ad intensificare i controlli per evitare situazioni pericolose. Agli eventi sportivi non si potrà mangiare né bere, proprio per evitare situazioni a rischio senza mascherine.

TAMPONI - Per adesso la questione tamponi resta in sospeso. Dopo le prime indiscrezioni, che riportavano la richiesta del Governo di imporre i tamponi per accedere agli eventi sportivi, anche se vaccinati, è stata messa da parte per il momento. Nel caso dovesse essere introdotta, andrebbe a toccare solo i vaccinati senza la terza dose. Stadio che resta invece precluso per i non vaccinati: si potrà accedere solo con il green pass rafforzato, cioé per vaccino o guarigione. Quanto alla durata, la certificazione verde sarà valida solamente per sei mesi ma questo cambio di lunghezza entrerà in vigore soltanto dal 1° febbraio.