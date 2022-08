Serie A, la classifica: 4 partite e 4 vittorie negli anticipi del primo turno

La prima giornata della Serie A 2022/23 inizia con 4 gare di anticipo al sabato. Tra queste c'è il Toro che ha vinto 1-2 in casa del Monza portandosi ovviamente a quota 3 punti in classifica. Come i granata anche Milan (4-2 contro l'Udinese), Atalanta (0-2 in casa della Sampdoria) ed Inter (1-2 a Lecce) sono riuscite a vincere in questo primo turno di Serie A. Attendendo che si completi il turno nelle giornate di domani e dopodomani la classifica recita che queste 4 squadre si trovano in classifica a 3 punti staccando tutte le altre che devono ancora giocare.