Serie A, la classifica: Atalanta e Milan si dividono la posta, poker Napoli

La seconda giornata di Serie A volge quasi al termine. Nei match domenicali, spicca il successo del Napoli sul Monza per 4-0, con tre gol arrivati dai nuovi acquisti di mercato (bis di Kvaratskhelia, gol di Kim Min-jae; chiude Osimhen). Empoli e Fiorentina impattano sullo 0-0, con la Viola che non riesce a sfruttare la superiorità numerica. 1-1 tra Bologna e Verona, con la squadra di Mihajlovic in dieci nel finale a causa del rosso di Orsolini (marcatori Arnautovic e Henry). Il big match di giornata, Atalanta-Milan non ha padroni. Malinovskyj segna e porta avanti la Dea, Bennacer la riagguanta. In base ai risultati della domenica, al vertice si piazzano Napoli e Inter. Torino momentaneamente settimo con 4 punti in due gare.