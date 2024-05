Serie A, la classifica: Atalanta matematicamente in Champions

Gli anticipi del sabato regalano già i primi verdetti ufficiali: l'Atalanta, grazie al successo sul campo del Lecce, è matematicamente qualificata alla prossima Champions League. I bergamaschi, che in settimana voleranno a Dublino per la finale di Europa League, non avranno più niente da chiedere quando i granata andranno a fargli visita nel prossimo turno.