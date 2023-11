Serie A, la classifica: Bologna 5° e Toro 12°. Il treno per l’Europa fugge

Ecco come cambia la classifica del campionato di Serie A dopo i posticipi del lunedì che chiudono la 13^ giornata

Il Torino non porta a casa nemmeno un punto dalla trasferta di Bologna e rimane fermo a quota 16 lunghezze che valgono il dodicesimo posto in classifica. Il Bologna invece con questo successo per 2-0 si porta al quinto posto con 21 punti al pari della Roma. Il settimo posto è occupato ad oggi dall'Atalanta con 20 punti, i granata perdono quindi terreno dalla zona Europa al termine di questa 13^ giornata di Serie A.