Serie A, la classifica: Bologna da Champions, battuta la Fiorentina

Come cambia la classifica dopo il primo dei quattro recuperi della 21° giornata

Oggi, mercoledì 14 febbraio, è andata in scena Bologna-Fiorentina, la prima partita dei 4 recuperi della 21° giornata. I ragazzi di Thiago Motta si sono imposti per 2-0 sui viola agganciando momentaneamente l'Atalanta al quarto posto. Serata no invece quella della rosa di Italiano che rimane all'ottavo posto a 4 punti di vantaggio dal Torino, che dovrà recuperare la 21° giornata il 22 febbraio contro la Lazio, anche quest'ultima a più 4.