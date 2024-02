Serie A, la classifica: Bologna e Fiorentina danno spettacolo

Oggi, domenica 11 febbraio, sono andate in scena ben 5 partite della 24° giornata. Dopo il pareggio dei granata di ieri per 1-1 con il Sassuolo oggi hanno giocato anche le rivali: alle 12:30 la Fiorentina ha inflitto un sonoro 5-1 al Frosinone, alle 15:00 anche il Bologna ha vinto con una grande prestazione, segando ben 4 gol al Lecce. Alla stessa ora Monza e Verona hanno invece pareggiato senza segnare reti. Alle ore 18:00 l'Atalanta di Gasperini ha sbancato al Ferraris segnando ben 4 gol al Genoa e infine per chiudere la giornata si sono sfidate Milan e Napoli con il match che è finito 1-0 per i rossoneri.