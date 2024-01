Serie A, la classifica: Bologna sconfitto a Cagliari, vince la Lazio

Dopo la vittoria per 1-0 della Lazio sul Lecce in apertura di giornata, è arrivato anche il secondo verdetto di questa domenica di Serie A: Il Bologna è caduto a Cagliari e rimane a 32 punti, 4 in più dei granata. La squadra di Thiago Motta non vince da tre giornate e ora rischia di scivolare fuori dalla zona Europa, in attesa del match dell'Atlanta e della Roma.