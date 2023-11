Serie A, la classifica: colpaccio Udinese che si avvicina al Torino

Ecco come cambia la classifica del campionato di Serie A dopo questo sabato di calcio valido per l'undicesima giornata

Si è concluso anche questo sabato di Serie A e l'undicesima giornata porta già i primi verdetti dopo l'anticipo di ieri tra Bologna e Lazio. Oggi sono andati in scena 3 match: ha aperto le danze il derby campano tra Salernitana e Napoli, che ha visto i partenopei imporsi per 2-0 condannando la Salernitana all'ultimo posto in classifica. Alle 18:00 si è poi giocata Atalanta-Inter con la squadra di Inzaghi che ha vinto 2-1 dimostrandosi sempre più solida e determinata. Infine alle 20:45 si sono sfidate a San Siro Milan e Udinese, con i friulani che sono riusciti nell'impresa di battere i rossoneri, allontanandosi così dalla zona retrocessione portandosi a dieci punti, solo due in meno rispetto al Torino.