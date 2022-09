Serie A, la classifica: dopo la sconfitta il Torino si ritrova all’ottavo posto

Ecco come cambia la classifica del campionato di Serie A in seguito ai posticipi del giovedì nel quarto turno

Il Torino esce dalla tana dell'Atalanta con zero punti e una sconfitta per 3-1 che ferma la striscia di risultati utili consecutivi dei granata. In seguito a questo match Juric e i suoi restano fermi a 7 punti che significano ottavo posto dopo 4 turni completi. I nerazzurri di Gasperini invece guadagnano 3 punti e salgono a quota 10 agganciando la Roma in testa.