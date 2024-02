Serie A, la classifica: Fiorentina sconfitta a Lecce, il Toro può agganciarla

Si apre con ottime notizie per il Toro la 23esima giornata di Serie A. Al Via del Mare il Lecce vince 3-2 contro la Fiorentina in una partita decisa nei minuti finali. Un'ottima notizia per i granata, che si trovano a tre punti dai toscani e che in caso di successo domenica contro la Salernitana avrebbero dunque la possibilità di aggancio a quota 34.