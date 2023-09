Serie A, la classifica: Frosinone a +1 dal Toro, pari anche tra Monza e Bologna

Come sono andate le gare di Serie A di oggi, sabato 28 settembre

Si va avanti con la sesta giornata del campionato di Serie A, che termina oggi - giovedì 28 settembre - con le ultime tre partite. Dopo le sfide di martedì e mercoledì, il giovedì si apre con Frosinone-Fiorentina e Monza-Bologna. Al Benito Stirpe finisce 1-1: la apre Gonzalez, che porta la Viola sul momentaneo vantaggio, e al 70' Soule pareggia i conti. Pari anche a Monza, ma a reti inviolate. La partita inizia con un gol annullato alla formazione brianzola al 16' e termina con i rossoblù in dieci in seguito all'espulsione a Saelemaekers per doppio giallo.