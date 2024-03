Serie A, la classifica: il Bologna supera l’Empoli nel finale

É appena terminato l'anticipo di Serie A, tra Empoli e Bologna. La gara si è conclusa per 1 a 0 in favore della squadra di Thiago Motta. Decisiva la rete di Fabbian a fine gara. Il Bologna guadagna altri punti importanti e si porta a 54 punti, in quarta posizione. La Serie A riprenderà domani proprio con Udinese-Torino, alle ore 15:00. A giocare in contemporanea ci saranno anche Monza e Cagliari all'U-Power Stadium. A seguire la classifica aggiornata.