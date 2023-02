Serie A, la classifica: il Bologna vince e consolida il 7° posto, Torino a -4

Ecco come cambia la classifica del campionato di Serie A in seguito alle partite che si sono disputate di domenica in questo 24° turno

Redazione Toro News

La domenica di Serie A in cui si gioca la 24^ giornata si è aperta con Bologna-Inter. Il risultati finale è stato di 1-0 un punteggio che consente ai rossoblù di ottenere tre punti utili per consolidare il settimo posto in classifica. La formazione emiliana si trova infatti ora a quota 35 punti, tre in più della Juventus e quattro in più del Torino che si affronteranno martedì nel derby della Mole.

In seguito è andata in scena la netta vittoria della Salernitana che ha battuto 3-0 il Monza portando a casa tre punti fondamentali nella corsa salvezza. I campani si trovano ora a quota 24 lunghezze, sette in più del Verona terzultimo che però deve ancora giocare: appuntamento domani sera per la sfida contro la Fiorentina. Il Monza invece con questa sconfitta non riesce a sorpassare il Toro e rimane bloccato a quota 29. L'unico pareggio di questa domenica è quello che c'è stato tra Udinese e Spezia che si sono divise la posta in palio con un 2-2. I friulani ora sono a quota 31 (al pari del Toro) mentre i liguri hanno 20 punti in classifica e rischiano domani sera di essere agganciati dal Verona in casa di vittoria.

Infine in serata è andato in scena il big match di questa domenica con il Milan che si impone 2-0 sull'Atalanta e si aggiudica questa scontro diretto per la zona Champions. I rossoneri possono esultare anche per essere riusciti ad agganciare in classifica i cugini dell'Inter al secondo posto con 47 punti. I bergamaschi invece restano fermi con 41 lunghezze e dovranno attendere i risultati delle due squadre di Roma per capire quanto saranno distanti dal quarto posto al termine di questo 24° turno.