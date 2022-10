Serie A, la classifica: il Bologna vince sul Monza e sale a -4 dal Toro

Termina con Monza-Bologna la 12^ giornata di Serie A di questo campionato 2022/2023: dopo essere andati in svantaggio al 57', con un rigore trasformato in gol da Petagna, Ferguson e Orsolini ci mettono la firma e portano il Bologna a conquistare 3 punti importanti per la classifica. In questo modo, i rossoblù salgono al 12^ posto con 13 punti realizzati finora, a 4 punti di differenza dal Torino, prossimo avversario. Torino e Bologna, infatti, si sfideranno domenica - 6 novembre - alle 12.30 sul campo del Dall'Ara. La partita delle 18:00 di oggi, lunedì 31 ottobre, tra Verona e Roma è terminata con la squadra ospite che ha vinto per 3-1.