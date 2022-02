Serie A, la classifica: il Cagliari vince a Torino ed esce dalla zona retrocessione

Ecco come cambia la classifica del campionato Serie A in seguito alle partite della domenica di questo 27° turno

Il Cagliari vince in casa del Torino e ottiene 3 punti. Con questo successo la squadra sarda si porta a quota 25 punti in classifica e si porta a +3 sul Venezia uscendo dalla zona retrocessione. Il Torino invece rimane fermo a quota 33 e rimanda nuovamente il ritorno alla vittoria. I granata si trovano così all'undicesima posizione in classifica.