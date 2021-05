Serie A, la classifica: il Crotone perde e retrocede in Serie B

Ecco come cambia la classifica di Serie A dopo Crotone-Inter, partita valida la 34^ giornata di campionato

Dopo l'1-1 tra Hellas Verona e Spezia, termina 0-2 la seconda partita di questo sabato della 34^ giornata di Serie A che ha visto protagoniste il Crotone di Serse Cosmi e l'Inter di Antonio Conte. Da una parte troviamo i nerazzurri vicinissimi alla conquista del titolo: la formazione milanese sale momentaneamente a +14 dall'Atalanta di Gian Piero Gasperini, seconda in classifica. Se la Dea non dovesse vincere domani contro il Sassuolo di Roberto De Zerbi, la squadra di Antonio Conte potrà festeggiare ufficialmente lo scudetto. Dall'altra parte, invece, c'è la matematica retrocessione in Serie B del Crotone, avvenuta con quattro giornate di anticipo.