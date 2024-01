Serie A, la classifica: il Genoa vince e aggancia il Monza, entrambe a -3 dal Toro

Ecco come cambia la classifica del campionato di Serie A dopo la disputa di alcune gare del 21° turno, in attesa dei recuperi per la Supercoppa

Redazione Toro News

Il 21° turno del campionato di Serie A non si è ancora concluso a causa delle quattro gare posticipate per le partite della Supercoppa Italiana che ha visto impegnate in questo weekend in Arabia Saudita: Inter, Napoli, Fiorentina e Lazio. Proprio contro questi ultimi avrebbe dovuto giocare il Torino che ha dunque riposato in questo fine settimana in attesa di giocare poi contro i biancocelesti il prossimo 22 febbraio.

Nel frattempo nelle altre gare che si sono giocate c'è da segnalare la sconfitta del Monza che ha così perso l'occasione di agganciare il Toro in classifica. I brianzoli hanno perso 3-0 ad Empoli e rimangono fermi a quota 25 punti, tre in meno dei granata. Per i toscani invece si tratta di un successo molto pesante per la classifica, arrivato subito all'esordio dell'ex tecnico granata Davide Nicola. Ora l'Empoli sale infatti a 16 punti e vede la lotta salvezza più agevole. Sempre per quanto concerne la lotta non retrocedere, il Cagliari ha perso 3-1 a Frosinone e rimane quindi fermo a 18 punti mentre i ciociari si portano a 22.

Esulta anche il Genoa che ha vinto in rimonta 1-2 sul campo della Salernitana, agganciando così il Monza a quota 25 alle spalle del Toro. I campani rimangono invece all'ultimo posto della classifica. In serata è poi arrivato il successo 0-3 della Juventus a Lecce che approfitta della "sosta" dell'Inter per prendersi il primo posto della graduatoria.

