Serie A, la classifica: il Lecce frena il Bologna e l’Inter si riprende la vetta

Ecco come cambia la classifica del campionato di Serie A dopo le gare della domenica in cui si disputa la 14^ giornata

Nel pomeriggio c'è stata poi la netta vittoria della Fiorentina che ha battuto 3-0 la Salernitana e si porta in sesta posizione a quota 23 mentre i campani rimangono ultimi con 8 punti. Pirotecnico pareggio 3-3 tra Udinese e Verona, un punto a testa che fa salire i friulani a quota 12 e gli scaligeri a 10.

La Roma si rilancia con una vittoria esterna per 1-2 sul campo del Sassuolo, la squadra neroverde rimane ferma a quota 15 non allontanandosi troppo dalla zona retrocessione. Ora i giallorossi invece volano e sono in zona Champions League dopo aver agganciato il Napoli al quarto posto con 24 lunghezze.