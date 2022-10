Serie A, la classifica: il Milan raggiunge il Napoli, Torino sempre 10^

Come cambia la classifica di Serie A in seguito alle 3 gare della 9^ giornata di campionato di oggi, sabato 8 ottobre

Sono tre le partite che hanno aperto la 9^ giornata di questa Serie A 2022/2023: alle 15:00 il Sassuolo ha affrontato l'Inter subendo una sconfitta per 2-1, alle 18:00 la Juventus è stata ospite del Milan, con i rossoneri che hanno vinto per 2-0, e alle 20:45 Bologna e Sampdoria si sono sfidate sul campo del Dall'Ara, terminando con un pareggio per 1-1. In questo modo, il Milan campione d’Italia di Stefano Pioli ha raggiunto quota 20, gli stessi punti del Napoli di Spalletti che attualmente detiene il primato. La Juventus rimane all’8^ posto con 13 punti, mentre il Torino di Ivan Juric rimane momentaneamente al 10^ posto con 10 punti, in attesa della gara di domani, 9 ottobre, contro l’Empoli. Sampdoria e Bologna, con un punto a testa, si piazzano rispettivamente all’ultimo e quartultimo posto.