Serie A, la classifica: il Monza vince a Genova e sorpassa il Torino

Ecco come cambia la classifica del campionato di Serie A dopo i match di questo sabato

Dopo l'anticipo di ieri - venerdì 8 marzo - che ha visto protagonista il Torino al Maradona contro il Napoli, oggi è proseguita la ventottesima giornata di campionato. Alle 15 il Sassuolo e il Cagliari hanno ottenuto due vittorie fondamentali rispettivamente con Frosinone e Salernitana. Alle 18 poi il big match tra Bologna e Inter è terminato con la vittoria dei nerazzurri grazie alla rete di Bisseck e si portano a quota 75 punti in campionato. A chiudere questo sabato di campionato è stata la gara tra Genoa e Monza, che ha visto la squadra di Palladino imporsi per 3-2 a Marassi con le reti di Pessina, Dani Mota e Maldini: grazie a questi tre punti il Monza ha sorpassato in classifica il Torino portandosi a quota 39.