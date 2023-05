Serie A, la classifica: il Monza vince a Sassuolo e va a +3 sul Toro

Non sono buone notizie per il Torino quelle che arrivano da Reggio Emilia: un gol in pieno recupero di Pessina ha permesso al Monza di imporsi 2-1 in rimonta sul campo del Sassuolo. I brianzoli volano dunque a quota 52, allungando di tre lunghezze sul Toro che scenderà in campo domenica contro la Fiorentina. Gli emiliani dicono invece definitivamente addio alla corsa all’ottavo posto.