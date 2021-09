Serie A, la classifica: il Napoli batte il Cagliari e resta a punteggio pieno

Ecco come cambia la classifica di Serie A in seguito alle partite giocate in questa domenica, aspettando il posticipo del Toro di domani

Federico De Milano

In attesa del posticipo di domani del Torino, impegnato sul campo del Venezia, vediamo come cambia la classifica di Serie A dopo le partite della domenica.

La prima partita di oggi ha visto affrontarsi la Juventus e la Sampdoria, i padroni di casa bianconeri si sono imposti sui blucerchiati con un 3-2 che consente alla squadra di Allegri di salire a quota 8 punti in classifica. La formazione di D'Aversa resta invece ferma a 5 punti.

Alle 15 l'Empoli ha vinto in casa 4-2 contro il Bologna portandosi a 9 punti e scavalcando i felsinei fermi a 8 punti. Un'altra vittoria interna l'ha messa a segno il Sassuolo, 1-0 alla Salernitana che resta ultima ad un punto mentre i neroverdi salgono a 7 lunghezze. Stesso risultato, 1-0, per la Fiorentina che espugna il campo dell'Udinese portandosi in piena zona Europa con 12 punti, i friulani restano invece fermi a 7.

Alle 18 era in programma il big match odierno ovvero il derby della Capitale tra Lazio e Roma. Hanno trionfati i biancocelesti che hanno battuti i rivali 3-2 salendo a 11 punti in classifica a -1 dai giallorossi che ne hanno 12.

Chiude la giornata il Napoli che in serata ha battuto il Cagliari 2-0 ed è ancora a punteggio pieno con 18 punti dopo 6 giornate. I sardi restano invece al penultimo posto, solo 2 i punti raccolti fino ad ora.