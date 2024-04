Serie A, la classifica: il Napoli cade ad Empoli. Occasione Toro

Prosegue il trentatreesimo turno di Serie A e ad aprire le danze in questo sabato di calcio è stata Empoli-Napoli. La partita si è conclusa con l'inaspettato risultato di 1-0 per i padroni di casa, con il Napoli che ora rischia seriamente la qualificazione alle coppe europee. Sorride invece il Torino, che in caso di vittoria domani potrebbe portarsi ad una sola lunghezza dai partenopei e quindi dall'ottavo posto, che ora vale un pass per l'Europa.