Serie A, la classifica: il Napoli allunga sul Toro, settimo posto a 4 punti

Come cambia la classifica dopo gli ultimi due posticipi della ventunesima giornata

Oggi, mercoledì 28 febbraio, si con conclude la 21esima giornata di Serie A con i due posticipi: Sassuolo-Napoli e Inter-Atalanta. Alle 18.00 i partenopei hanno dato una lezione di calcio ai neroverdi imponendosi per 6-1, con il Sassuolo che dopo l'esonero di Dionisi sembra più che mai brancolare nel buio. Il Napoli vola invece a 40 punti, 4 in più dei granata e meno 1 dal settimo posto. Per gli uomini di Juric sono quattro le lunghezze dalla settima piazza, occupata dalla Fiorentina che sarà prossimo avversario del Toro.