Serie A, la classifica: il Napoli perde con il Bologna, domani il Toro può accorciare

Ecco come cambia la classifica del campionato di Serie A in seguito agi anticipi di sabato

Il Napoli - sceso in campo questo pomeriggio - è stato sconfitto 2-0 tra le mura dello stadio Maradona contro il Bologna di Thiago Motta. Decisivi i gol tra le fila rossoblù di Ndoye e Posch che hanno permesso al Bologna di strappare tre punti fondamentali in ottica Champions League. Male invece il Napoli che rimane ottavo a quota 51 punti in attesa delle altre partite. Quella di domani sarà dunque una grande occasione per il Torino di Ivan Juric per avvicinarsi ai partenopei: con una vittoria i granata si porterebbero a -1 dall'ottavo posto con due giornate dalla fine.