Serie A, la classifica: il Napoli riconquista la vetta, il Toro scende all’11^

Termina, dopo Verona-Milan, anche questa domenica, quella della 10^ giornata di campionato: quest'oggi sono state protagoniste 5 partite. Alle 12:30 l'Inter ha battuto la Salernitana per 2-0; alle 15:00 Lazio-Udinese finisce con uno 0-0; sempre alle 15:00 un altro pareggio tra Spezia e Cremonese, per 2-2; alle 18:00 il Napoli vince per 3-2 sul Bologna e conquista i 3 punti che lo portano di nuovo in vetta, senza contendenti; mentre alle 20:45 il Milan ha sconfitto il Verona per 2-1. Domani, lunedì 17 ottobre, alle 18:30 si sfideranno Sampdoria e Roma, mentre alle 20:45 il Lecce ospiterà la Fiorentina. In classifica, dunque, rimane quasi tutto invariato, se non che il Torino perde una posizione - in seguito alla sconfitta nel derby contro la Juventus e dopo la vittoria dell'Empoli - e scende così all'11^ posto, con soltanto 11 punti realizzati dopo 10 gare.