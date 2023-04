Serie A, la classifica: il Napoli rimanda i festeggiamenti, Sassuolo a +1 dal Toro

Rimanda i festeggiamenti il Napoli, ad un passo dallo scudetto: gli azzurri di Spalletti vengono fermati dall’1-1 contro la Salernitana, e sono obbligati a rimandare la conquista del titolo di campioni d’Italia. A San Siro, alle 12:30, la Lazio - diretta contendente del Napoli - ha perso per 3-1 contro l’Inter. Il Sassuolo di Dionisi, invece, vince per 2-1 contro l’Empoli e sorpassa - di un solo punto - il Toro in classifica, battuto dall’Atalanta. Tra Verona e Cremonese, finisce 1-1: le due squadre rimangono in zona retrocessione. Alle 18, la Fiorentina ospiterà la Sampdoria, mentre alle 20:45 la Juventus affronterà il Bologna.