Serie A, la classifica: il Sassuolo torna davanti al Torino

Come cambiano gli equilibri in classifica al termine dell'undicesima giornata di Serie A

Si è chiusa con i posticipi del lunedì sera l'undicesima giornata di Serie A. Lo scontro di bassa classifica tra Cremonese e Sampdoria si chiude con la prima vittoria in campionato dei blucerchiati. Basta un 1-0 alla squadra di Stankovic per imporsi sui lombardi, con gol di Colley a meno di un quarto d'ora dalla fine. Con questi tre punti la Sampdoria si scolla dall'ultimo posto e lascia come fanalino di coda proprio la Cremonese. Nella gara delle 20.45 il Sassuolo batte il Verona, ora penultimo, in rimonta: alla rete di Ceccherini in avvio rispondono quelle di Laurienté e Frattesi. Con la vittoria i neroverdi tornano davanti al Torino di Juric, superandolo di una lunghezza. I granata al termine dell'undicesima giornata sono così decimi a quota 14 punti.